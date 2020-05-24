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24.05.2020 15:43
Рубрика: В мире

Метеорологи прогнозируют "неспокойный" сезон ураганов в Атлантике

Текст: Ариадна Рокоссовская

Артур, Берта, Кристобаль, Долли, Эдуард и Фэй - это имена тропических штормов и ураганов, которые пройдут в Атлантическом океане в нынешнем сезоне. По прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований США, ближайшие месяцы могут оказаться очень неспокойными.

Напомним, что сезон ураганов в Атлантике длится с 1 июня по 30 ноября. В этот период над поверхностью океана формируются наиболее сильные циклоны - воздушные массы в виде вращающегося против часовой стрелки огромного атмосферного вихря с пониженным давлением в центре, которые сопровождаются ливнями, грозами, сильным ветром. Когда скорость ветра превышает 63 км/час, циклон становится тропическим штормом, а около 120 км/час - ураганом.

Фото: NASA/Handout via REUTERS
Исследование показало, что ураганы будут становится все сильнее

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США прогнозирует, что от шести до десяти грядущих циклонов может стать ураганами. Метеорологи полагают, что от трех до шести из них могут получить категории от третьей и выше по шкале Саффира - Симпсона, где первая обозначает минимальный ущерб, а пятая - катастрофический. Ожидается, что ветер в них будет дуть со скоростью 180 км/час.

Имена ураганам и тропическим штормам присваивают с начала 1950-х годов. До 1979 года они были только женскими, затем их начали чередовать с мужскими английскими, французскими и испанскими именами. Всемирная метеорологическая организация повторяет их каждые шесть лет, за исключением тех названий, которые были присвоены наиболее разрушительным и смертоносным ураганам, таким как Катрина, приведшая к гибели 1836 человек в США.

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