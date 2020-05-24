Михаил Мишустин поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам

Премьер-министр Михаил Мишустин направил в адрес руководителей Духовных управлений мусульман России поздравление по случаю исламского праздника Ураза-байрам.

Глава правительства подчеркнул, что российская умма принимает активное участие в общественной жизни страны: реализует культурные, образовательные и просветительские проекты, занимается благотворительностью, заботится о сохранении своих древних традиций, ведет конструктивный диалог с представителями других традиционных конфессий.

"Вносит значимый вклад в противодействие терроризму и экстремизму, способствует укреплению мира и согласия в обществе. Мы высоко ценим этот важный созидательный труд"", - говорится в телеграмме.