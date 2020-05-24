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24.05.2020 18:21
Рубрика: Общество

Пропишут диагноз

Минюст проверит региональные акты по выплатам медикам
Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции проведет правовую экспертизу региональных актов, устанавливающих стимулирующие выплаты медикам за борьбу с коронавирусом.

Одна из важнейших функций Минюста - контроль единства правового пространства нашей страны. Сегодня в реестре ведомства значится более 10 миллионов нормативно-правовых актов субъектов РФ и муниципальных образований. Система реагирования на возникшие расхождения должна быть быстрой и эффективной.

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Как подчеркнули в Минюсте, нормативные правовые акты регионов в сфере финансирования здравоохранения будут изучены в рамках обеспечения единства правового пространства.

"Региональные акты будут проанализированы на предмет соответствия федеральному законодательству о выплатах стимулирующего характера лицам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, - рассказали в ведомстве. - Поручение дано в связи с вступлением в силу постановления правительства РФ, в соответствии с которым отменена необходимость учета фактически отработанного времени при расчете стимулирующей выплаты, установлена необходимость осуществления стимулирующих выплат также водителям автомобилей "скорой медицинской помощи".

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