Минюст проверит региональные акты по выплатам медикам

Министерство юстиции проведет правовую экспертизу региональных актов, устанавливающих стимулирующие выплаты медикам за борьбу с коронавирусом.

Одна из важнейших функций Минюста - контроль единства правового пространства нашей страны. Сегодня в реестре ведомства значится более 10 миллионов нормативно-правовых актов субъектов РФ и муниципальных образований. Система реагирования на возникшие расхождения должна быть быстрой и эффективной.

Как подчеркнули в Минюсте, нормативные правовые акты регионов в сфере финансирования здравоохранения будут изучены в рамках обеспечения единства правового пространства.

"Региональные акты будут проанализированы на предмет соответствия федеральному законодательству о выплатах стимулирующего характера лицам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, - рассказали в ведомстве. - Поручение дано в связи с вступлением в силу постановления правительства РФ, в соответствии с которым отменена необходимость учета фактически отработанного времени при расчете стимулирующей выплаты, установлена необходимость осуществления стимулирующих выплат также водителям автомобилей "скорой медицинской помощи".