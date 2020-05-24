Минтранс разработал законопроект о смешанных перевозках

Отношения между несколькими перевозчиками грузов, пассажиров и багажа закрепят в законе. Минтранс разработал проект закона "О прямых смешанных (комбинированных) перевозках". Документ опубликован для общественного обсуждения.

"Особое внимание уделено вопросам заключения соглашений между транспортными организациями ‎по вопросам их взаимодействия при осуществлении перевозок в прямом смешанном сообщении пассажиров, багажа, грузов, в том числе вопросам распределения их ответственности за причинение вреда грузоотправителю/грузополучателю" ,- говорится в пояснительной записке к проекту.

Как отметили разработчики документа, основные условия перевозки в прямом смешанном сообщении закреплены Гражданским кодексом РФ, но при этом в кодексе есть указание, что эти отношения должны регулироваться специальным законом. Действующие сейчас нормативные правовые акты в этой сфере носят временный характер.

Принятие законопроекта определит существенные условия взаимодействия транспортных организаций при перевозках в прямом смешанном комбинированном сообщении, позволит четко очертить круг их взаимных прав и обязанностей, отмечают разработчики.

Принятие закона поможет урегулировать основные отношения между транспортными организациями в части налаживания взаимодействия различных видов транспорта для своевременного и качественного обеспечения потребности пассажиров и транспортных компаний и государства.