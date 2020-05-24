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24.05.2020 09:45
Рубрика: В мире

Митрополит Иларион: Президент Черногории пошел против собственного народа

Текст: Александр Борисов
Президент Черногории Мило Джуканович заявил о намерении добиваться автокефалии для новой черногорской православной церкви, которая будет церковью "этнических черногорцев". При этом местные власти продолжают преследование в отношении видных представителей Сербской Православной Церкви: епископу Будимлянско-Никшичскому Иоанникию и нескольким клирикам кафедрального собора города Никшич грозит до года тюрьмы. Все это может привести к полному хаосу в данном государстве и к очередной дестабилизации Балкан.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

"Президент Черногории Джуканович пошел против собственного народа, и то, что он выступает открыто против Церкви, пытается там создать некую новую организацию, свидетельствует о том, что он не понимает, во-первых, сути того, что такое Церковь, а, во-вторых, он не понимает собственный народ. Сербская Православная Церковь в Черногории - это не некая иностранная организация, это Церковь черногорского народа. И если господин Джуканович, который является, насколько я знаю, человеком некрещеным и неверующим, пытается создать собственную Церковь, это очень большая ошибка", - заявил в эфире телеканала "Россия 24" председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Фото: пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии
Митрополит Амфилохий: Черногорские власти провоцируют гражданскую войну

Священнослужитель напомнил, что аналогичные действия предпринимал и уже бывший президент Украины Порошенко, который "пытался воспользоваться сложившейся ситуацией и разыграть церковную карту для того, чтобы набрать очки в своей предвыборной борьбе". "Как мы знаем, эта авантюра привела его к позорному и постыдному поражению на выборах, - подчеркнул он. - Я уверен в том, что господина Джукановича ждет такая же печальная участь, если он не пересмотрит свою позицию, если он не откажется от гонений на каноническую черногорскую Православную Церковь - черногорскую не по названию, а потому, что это Церковь черногорского народа".

Следует отметить, что в МИД России вызывает серьезную тревогу очередной всплеск напряженности в Черногории, спровоцированный грубыми силовыми действиями властей в отношении СПЦ и ее прихожан. При этом директор департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предупреждает, что в Вашингтоне церковную тематику рассматривают сугубо через призму геополитики, налицо неприкрытое стремление США внести раскол в православный мир, разрушить целостность духовного пространства на Балканах.

Между тем, митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий обращает внимание мировой общественности, что своими провокационными действиями черногорские власти подводят ситуацию к гражданской войне в данном балканском государстве.

В мире Европа Черногория

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