Митрополит Иларион: Решение о допуске людей в храмы примут светские власти

Открывать храмы Русская православная церковь будет "в соответствии с принятыми светскими властями на этот счет решениями, исходя из эпидемической обстановки в каждом конкретном регионе". Об этом в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Я очень надеюсь, что в самое ближайшее время, в самые ближайшие дни, мы получим разрешение от санитарных властей города Москвы, по крайней мере, открывать храмы во внебогослужебное время для того, чтобы верующие могли заходить в храм, ставить свечки, оставлять записки, общаться со священниками. Следующим шагом будет открытие храмов для богослужения. Решение, конечно, будут принимать не церковные власти, а власти светские", - сказал митрополит Иларион.

По словам митрополита, после открытия храмов на какое-то время сохранится ряд мер предосторожности - соблюдение социальной дистанции между прихожанами и ограничение общего числа молящихся. Он заметил, что все необходимые меры будут приниматься в каждом конкретном регионе, там главы церквей будут определять меры по выходу из самоизоляции.

"В Москве это будет патриарх, в других регионах это будут епархиальные архиереи", - заметил митрополит Иларион.