На киргизско-таджикской границе вновь произошла перестрелка

Государственная пограничная служба Киргизии сообщила о новом инциденте на киргизско-таджикской границе.

По информации ведомства, сегодня, 24 мая 2020 года, в местности Мойнок Баткенского района Баткенской области пограничный наряд Киргизии пресек попытку выпаса скота на территории КР жителями анклава "Ворух" Республики Таджикистан.

"Неизвестные лица с таджикской стороны начали стрелять в направлении киргизских пограничников. Далее, примерно в 11 часов 40 минут по бишкекскому времени, произошла перестрелка между пограничными нарядами Киргизстана и Таджикистана. Пострадавших со стороны киргизстанских пограничников нет", - говорится в официальном сообщении погранслужбы КР.

Позже состоялась встреча пограничных представителей обеих стран, которые прибыли на место инцидента. В настоящее время обстановка на данном участке госграницы относительно стабильная. Стороны проводят разбирательство по факту инцидента.

Напомним, 8 мая 2020 года на киргизско-таджикской границе произошла перестрелка. Тогда киргизская сторона заявила, что со стороны территории Таджикистана был открыт минометный огонь в направлении киргизских пограничников. Во время инцидента трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. Также был госпитализирован один местный житель. Таджикская сторона сообщила о двух раненых.

Тогда же внешнеполитические ведомства двух стран обменялись нотами протеста.