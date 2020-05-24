На киргизско-таджикской границе вновь произошла перестрелка

Новости

В День славянской письменности россияне поют "Подмосковные вечера" онлайн 14:29
В Тульской области выявлено 97 новых случаев COVID-19 14:14
Вакцины от коронавируса испытают на 10 тысячах британцев 14:10
Алиханов прокомментировал слова О’Брайена о “кинжале в сердце Европы” 14:04
Крымские обсерваторы станут платными для всех приезжих 14:02
Путин поздравил "Комсомолку" с юбилеем 13:47
В симферопольском аэропорту задержали воздушного дебошира 13:29
Последний звонок для московских школьников пройдет в эфире "Москва 24" 13:10
Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам 13:06
Стоит ли отдавать за обновленный Hyundai Solaris больше 1 млн рублей 13:00
Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция предложили свой план поддержки экономики ЕС 12:59
В Ростовской области поисковики нашли запертый сейф 1941 года 12:58
В Киргизии от коронавируса скончался экс-спикер парламента 12:54
В Москве водителям отменили более 1,6 тысячи штрафов за ошибки в пропуске 12:49
Загитова вышла в финал в голосовании за звание олимпийской иконы стиля 12:49
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой 12:42
Оклейка автомобиля защитной пленкой: цена вопроса, стоит ли это делать 12:36
СМИ: "Сельта" продлит аренду Смолова до конца сезона 12:26
В Петербурге подтвердили смерть 20 пациентов от коронавируса 12:13
Зачисление в вузы пройдет в сжатые сроки в конце августа 12:12
Иностранные туристы смогут приехать в Австралию уже с 1 июня 12:06
Путин поздравил Патриарха с Днем тезоименитства 12:01
Митрополит Иларион: Решение о допуске людей в храмы примут светские власти 12:01
В Крыму назвали условия для получения путевок в "Артек" 11:48
В вузы России дополнительно распределят более 30 тысяч бюджетных мест 11:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
24.05.2020 13:32
Рубрика: В мире

На киргизско-таджикской границе вновь произошла перестрелка

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

Государственная пограничная служба Киргизии сообщила о новом инциденте на киргизско-таджикской границе.

По информации ведомства, сегодня, 24 мая 2020 года, в местности Мойнок Баткенского района Баткенской области пограничный наряд Киргизии пресек попытку выпаса скота на территории КР жителями анклава "Ворух" Республики Таджикистан.

"Неизвестные лица с таджикской стороны начали стрелять в направлении киргизских пограничников. Далее, примерно в 11 часов 40 минут по бишкекскому времени, произошла перестрелка между пограничными нарядами Киргизстана и Таджикистана. Пострадавших со стороны киргизстанских пограничников нет", - говорится в официальном сообщении погранслужбы КР.

Фото: Мукар Чолпонбаев/Султан Досалиев
В Киргизии от коронавируса скончался экс-спикер парламента

Позже состоялась встреча пограничных представителей обеих стран, которые прибыли на место инцидента. В настоящее время обстановка на данном участке госграницы относительно стабильная. Стороны проводят разбирательство по факту инцидента.

Напомним, 8 мая 2020 года на киргизско-таджикской границе произошла перестрелка. Тогда киргизская сторона заявила, что со стороны территории Таджикистана был открыт минометный огонь в направлении киргизских пограничников. Во время инцидента трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. Также был госпитализирован один местный житель. Таджикская сторона сообщила о двух раненых.

Тогда же внешнеполитические ведомства двух стран обменялись нотами протеста.

В мире экс-СССР Киргизия

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Алиханов прокомментировал слова О’Брайена о “кинжале в сердце Европы”
Крымские обсерваторы станут платными для всех приезжих
МИД: Обвинения США против РФ по "открытому небу" вызывают хохот
Эксперт: Москва и Подмосковье прошли пик эпидемии COVID-19
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса
Греция откроет туристический сезон с 1 июля