На одной из глубочайших шахт мира случилось массовое заражение COVID-19

В ЮАР на шахте одной из крупнейших в мире золотодобывающих компаний Anglogold Ashanti зафиксировано более 160 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщается на сайте компании.

Заражения произошли среди шахтеров Мпоненг - одной из самых глубоких шахт в мире, ее глубина около 4 километров.

В настоящее время все, у кого был выявлен коронавирус (всего компания провела 650 тестов), изолированы, а работы на шахте временно сокращены на 50 процентов.

Врачи отслеживают контакты заболевших, а также дезинфицируют рабочие места и объекты шахтной инфраструктуры.

В ЮАР на сегодня всего более 21 тысячи человек инфицированы коронавирусом, 407 из них скончались, более 10 тысяч выздоровели.