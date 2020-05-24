Названы самые меткие российские биатлонисты сезона 2019/20

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) опубликовала в "Твиттере" данные о точности стрельбы членов национальной сборной в сезоне 2019/20.

Самым точным среди мужчин стал Кирилл Стрельцов. У него 97 процентов попаданий (39 из 40 выстрелов). Вслед за ним в этом списке расположился Антон Бабиков - 96 процентов (29 из 40), замкнул тройку лидеров Карим Халили - 90 процентов (73 из 81). Чемпион мира-2020 Александр Логинов занял четвертую строчку с 88 процентами точных попаданий (338 из 384).

Лучшей среди женщин признана Лариса Куклина - 83 процента (311 точных выстрелов из 372). Второй показатель у Екатерины Юрловой-Перхт - 83 процента (329 из 395), третий - у Тамары Ворониной - 82 процента (90 из 109).

В топ-5 у женщин также попали: Ирина Старых - 81 процент (187 из 230) и Виктория Сливко - 80 процентов (24 из 30).