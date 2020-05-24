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24.05.2020 20:45
Рубрика: В мире

Некоторые магазины в США запретили вход посетителям в масках

Текст: Ольга Онежская

Недовольные ограничительными мерами американцы нашли новый способ протеста. Теперь на дверях некоторых торговых точек в США можно увидеть такие объявления: "У нас маски запрещены. Опустите свою маску или идите в другое место". А в одном магазине под названием Alvin's в штате Кентукки еще и приписали: "Не слушайте нашего губернатора, он тупица".

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Аналогичная ситуация произошла и в штате Иллинойс, где за похожую записку на двери одной заправки уволили сотрудницу. По словам женщины, маски мешали ей отличать несовершеннолетних от взрослых, когда те покупали спиртное или сигареты. "Анти-масочное" объявление появилось на витрине магазина стройматериалов в калифорнийском городе Сими-Вэлли, где, помимо всего прочего, посетителей призвали активно обниматься и пожимать друг другу руки вопреки распоряжениям местных властей.

За подобными выходками, по признанию самих протестующих, стоит весьма четкая позиция: это не "по-американски" - ущемлять права граждан, чтобы уменьшить число смертей от COVID-19. И как результат - в магазинах, куда в масках зайти нельзя, посетители кашляют друг на друга "во имя свободы", пишет британская газета The Guardian.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
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Американские соцсети недавно облетел ролик, снятый в одном из крупнейших магазинов США. На видео сотрудник торговой точки просит покупателя надеть маску, так как этого требует политика компании, на что тот отвечает: "Я не собираюсь этого делать, потому что я проснулся в свободной стране". "Извращенная одержимость свободой просто убивает нас", - написал в своем аккаунте в Twitter американский писатель Ананд Гиридхарадас.

Напомним, что число заболевших коронавирусом в США на сегодняшний момент составляет 1 673 876 человек - это самый большой показатель в мире. Общее количество смертей - 98 833 человека.

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