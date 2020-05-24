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24.05.2020 10:26
Рубрика: Спорт

Нурмагомедов высмеял Макгрегора за его рейтинг сильнейших бойцов UFC

Текст: Максим Домчев

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высмеял составленный ирландцем Конором Макгрегором рейтинг сильнейших бойцов UFC в истории.

Фото: AP Photo/Frank Franklin II
Нурмагомедов сохранил лидерство в рейтинге лучших бойцов по версии ESPN

Ранее Макгрегор заявил, что считает сильнейшим лучшим бойцом MMA в истории бразильца Андерсона Силву. Себя ирландец скромно поставил на вторую позицию, хотя признал, что достоин и первого места.

"Учитывая досрочные победы в трех дивизионах, а также титул в двух дивизионах, я занимаю вторую строчку в списке величайших бойцов, если не первую", - написал он в Twitter.

Третью строчку он отдал канадцу Жоржу Сен-Пьеру, а следом поставил чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса. Нурмагомедова, по версии Макгрегора, нет в первой десятке.

Ответ Нурмагомедова не заставил себя ждать. Он высмеял Макгрегора, который, по его мнению, оценил себя чересчур.

"Ты проигрывал в полулегком весе, в легком весе и в полусреднем. Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс. Ты - величайший боец UFC в истории твиттера", - написал Нурмагомедов.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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