Нурмагомедов высмеял Макгрегора за его рейтинг сильнейших бойцов UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высмеял составленный ирландцем Конором Макгрегором рейтинг сильнейших бойцов UFC в истории.

Ранее Макгрегор заявил, что считает сильнейшим лучшим бойцом MMA в истории бразильца Андерсона Силву. Себя ирландец скромно поставил на вторую позицию, хотя признал, что достоин и первого места.

"Учитывая досрочные победы в трех дивизионах, а также титул в двух дивизионах, я занимаю вторую строчку в списке величайших бойцов, если не первую", - написал он в Twitter.

Третью строчку он отдал канадцу Жоржу Сен-Пьеру, а следом поставил чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса. Нурмагомедова, по версии Макгрегора, нет в первой десятке.

Ответ Нурмагомедова не заставил себя ждать. Он высмеял Макгрегора, который, по его мнению, оценил себя чересчур.

"Ты проигрывал в полулегком весе, в легком весе и в полусреднем. Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс. Ты - величайший боец UFC в истории твиттера", - написал Нурмагомедов.