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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Пандемия развеяла миф о "всеобщем равенстве" в США

С начала марта, не учитывая серьезных рисков распространения новой коронавирусной эпидемии COVID-19, правительство США депортировало в Гватемалу, Гондурас, Мексику и Сальвадор не менее 1000 детей-иммигрантов. Причем без какого-либо сопровождения не только родными или знакомыми, но и просто взрослыми, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в своем официальном заявлении выразил озабоченность по поводу того, что на родине депортированные дети с огромной вероятностью подвергнутся дискриминации и насилию, поскольку их будут рассматривать как "завозчиков" коронавируса нового типа из США.

А некоторые американские политики рассматривают не просто как обузу, но даже и как "ненужный никому мусор", живущих в домах престарелых пожилых людей. Согласно исследованию, проведенному The New York Times, в настоящее время 11 процентов подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа в США выявляются в учреждениях длительного ухода за пожилыми людьми, и более трети смертей от COVID-19 приходится на дома престарелых.

В одном из репортажей CNN говорится, что из-за имеющей исторический характер расовой дискриминации в США люди с "не белым" цветом кожи имеют худшие бытовые и жилищные условия и физическое здоровье. В связи с этим они более восприимчивы к новой коронавирусной инфекции и представляют собой группу риска. Ситуация осложняется тем, что уровень безработицы в США взлетел до небес, и наибольший ее удар пришелся на этнические меньшинства и бедняков.

На деле политическая элита Белого дома прекрасно знает, какие социальные группы нуждаются в помощи больше всего. Тем не менее, в политических планах и действиях их личные интересы всегда имеют наивысший приоритет. Фраза "Все люди созданы равными" в "Декларации независимости США" более не может скрывать их позорную суть - завеса сорвана. В американской газете Times Weekly от 20 мая сказано прямо: "Эпидемия, вызванная коронавирусом нового типа, - это провал американской демократии".

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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