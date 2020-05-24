Писатель и сценарист Жан-Лу Дабади скончался в возрасте 81 года

Жан-Лу Дабади, член французской академии, литератор, журналист, сценарист, автор песен и либретто ушел из жизни в возрасте 81 года. Об этом газете Figaro сообщил член академии Фредерик Виту, не уточнив причину смерти.

Жан-Лу Дабади родился в Париже в 1938 году. Свой первый сценарий в соавторстве с Ивом Робером он написал в 1969 году для киноадаптации романа Марселя Эме "Клерамбар". Но настоящий успех пришел к нему после работы над картиной "Мелочи жизни".

В его фильмографии более 40 лент, к которым он писал сценарии самостоятельно или вместе с талантливыми современниками. Его герои запомнились зрителям своими яркими характерами и умением тонко балансировать на грани комедии и трагедии. В его фильмах считали за честь сниматься такие известные актеры как Роми Шнайдер, Ив Монтан, Жан Рошфор и многие другие.

Жан-Лу Дабади известен не только как автор множества сценариев и романов, но и как успешный поэт-песенник. Песни на его стихи исполняли Мирей Матье и Мишель Сарду.