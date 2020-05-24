Полиция Берлина преградила повару-бунтарю путь к зданию рейхстага

В Германии завершилась очередная серия "протестов по выходным", которые прошли в Берлине и других городах страны против ограничительных мер, связанных с пандемией (которые, напомним, правительство постепенно смягчает или вовсе отменяет). На этот раз, передает Die Welt, обошлось без накала страстей - возможно, причиной тому стала непогода, накрывшая юг Германии. Но и в других регионах на улицы вышло гораздо меньше участников, чем было заявлено. За отсутствием других громких событий немецкие СМИ наперебой обсуждают жесткое задержание в Берлине известного шоумена Аттилы Хильдманна - популярного повара-вегана, который неожиданно открыл в себе призвание вождя народного бунта ковид-диссидентов и конспирологов.

Сцена, гуляющая по сосцетям, разворачивалась на столичной улице Бодештрассе, где господин Хильдманн в окружении нескольких десятков единомышленников и журналистов с телекамерами с негодованием рассуждал в микрофон о "мировом заговоре властей и фармакологических концернов", а потом решил с пристрастием допросить следивших за порядком полицейских о том, каковы основания их полномочий. Кроме того, он призвал соратников отправиться прямиком к бундестагу и к находящемуся поблизости ведомству федерального канцлера, чтобы провести акцию там. Вначале стражи порядка невозмутимо следили за развитием событий, лишь призывая участников мероприятия - к слову, не согласованного - соблюдать дистанцию и вообще разойтись. Но затем четверо стражей порядка приступили к решительным действиям: они внезапно окружили повара, скрутили его и повалили на землю, а потом под руки увели с улицы в наручниках под свист и крики "Позор!". Впрочем, уже через пару часов Хильдманн был отпущен и все-таки пришел к стенам ведомства федерального канцлера, где перед сотней человек продемонстрировал синяки и ссадины и заявил о "беспределе". В полиции инцидент не комментировали, однако подтвердили, что гражданин Хильдманн нарушил федеральный закон "О защите от инфекций".

Всего в немецкой столице прошло около тридцати демонстраций и "контрдемонстраций". Между тем в Мюнхене никакого массового выступления, в отличие от прошлых выходных, не состоялось. Изначально организаторы подали заявку на 10 тысяч участников, им одобрили только тысячу, однако сильная гроза, прокатившаяся над площадью Луг Терезы с громом и молниями, сорвала и эти планы. В Нюрнберге из 500 человек ливня не испугались лишь отдельные смельчаки. "Мятый пар", - заметил по этому поводу представитель полиции. Небольшие по сравнению с протестами минувших недель демонстрации прошли в Штуттгарте и Гамбурге, а также в Кельне, Дюссельдорфе, Эссене и Ахене.