Попова: Больше половины регионов могут начать снимать ограничения

В 44 из 85 регионов ограничения из-за коронавируса можно постепенно отменять, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Больше половины регионов могут начать снимать ограничения сегодня или завтра", - подчеркнула она.

По её словам, ограничительные меры необходимо отменять поэтапно. Ранее она предложила на первом этапе разрешить занятия спортом на улице и прогулки с детьми, а также открыть непродовольственные магазины. На втором этапе, по мнению Поповой, должны заработать образовательные учреждения. На последнем этапе откроются для посетителей парки и предприятия общепита.