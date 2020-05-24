Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения

Сотрудники больницы в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Попова также сообщила, что в России не зафиксированы случаи смерти от новой коронавирусной инфекции на дому в отличие от значительного ряда стран. Также, по ее словам, общая смертность в России за 4 месяца, несмотря на пандемию, оказалась ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.

"По сравнению прошлым годом смертность ниже. А это очень важно заметить, потому что у нас уже месяц по всей стране регистрируется коронавирусная инфекция", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Попова отметила, что общее количество случаев заболевания снижается, поэтому постепенно введенные из-за коронавируса ограничительные меры будут сниматься. "Основания для снятия ограничений сегодня есть в 44 из 85 регионов", - заметила она.