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24.05.2020 18:14
Рубрика: В мире

Президента Австрии застали за нарушением режима ночной изоляции

Текст: Константин Волков
Фото: AP Photo/Ronald Zak Фото: AP Photo/Ronald Zak
Фото: AP Photo/Ronald Zak

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен с супругой были замечены после полуночи в ресторане в Вене, который должен был закрыться в 23:00 согласно ограничениям, введенным в стране в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на отчет полиции.

Фото: EPA/JIM LO SCALZO
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Как сказано в отчете, полицейский патруль увидел пару, сидевшую на открытой террасе ресторана Sole в 00:20.

Как пояснил президент, он впервые после введения режима изоляции выбрался из дома, чтобы поесть в ресторане с супругой и двумя друзьями. Они засиделись и забыли о времени. "Это была ошибка", - признал Ван дер Беллен.

Директор ресторана Аки Нуредини пояснил, что вся еда и напитки были поданы до 23:00, и потом ресторан закрылся, а президент с супругой и друзьями просто остались сидеть на террасе.

Теперь магистрат Вены должен решить, подлежит ли штрафу в 30 евро владелец ресторана. В принципе, гости могут сидеть за столиками и после закрытия заведения, если им не подают еду и напитки. Президенту и его супруге штраф не грозит.

С 15 мая в Австрии открылись заведения общественного питания, но с рядом ограничений. Они могут работать с 6 утра до 11 вечера, столики надо бронировать заранее, между посетителями должна соблюдаться дистанция, а персонал обязан носить маски.

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