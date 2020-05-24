Приемная кампания в вузы начнется в июне

В этом году приемная кампания в вузы начнется позже в связи с эпидемией коронавируса и изменением сроков сдачи Единого госэкзамена. Однако в минобрнауки планируют начать ее как можно раньше.

- Мы хотим начать прием документов уже в июне, сразу после того, как выпускники школ получат аттестаты об образовании, не дожидаясь 29 июня - даты начала ЕГЭ, - заявил в эфире радио "КП" в воскресенье заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. - Приемные комиссии смогут спокойно поработать с заявлениями, аттестатами, документами, фотографиями, а потом уже, когда появятся данные, использовать внесенные в единую систему баллы ЕГЭ.

До начала ЕГЭ заявления и другие документы смогут подавать также выпускники прошлых лет, выпускники колледжей и техникумов, а также бакалавры, поступающие в магистратуру, передает слова Афанасьева сайт KP.Ru.

Он напомнил, что абитуриенты 53 вузов в этом году впервые смогут пользоваться централизованным сервисом подачи документов - через портал "Госуслуги", и ресурс "Поступление в вуз онлайн". В другие университеты подать документы также можно удаленно: напрямую через электронные системы, которые есть у каждого вуза.

- Если эпидемиологическая ситуация в некоторых регионах изменится в лучшую сторону, то, по распоряжению местных властей, абитуриентам могут разрешить приносить документы очно, - отметил замминистра. - Но мы рекомендуем все же пользоваться онлайн-сервисами.