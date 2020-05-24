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24.05.2020 12:39
Рубрика: Власть

Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам. В поздравлении глава государства отметил их высокую миссию в условиях распространения коронавируса.

Один из главных мусульманских праздников знаменует окончание священного месяца Рамадан и несет "особый духовный смысл, радость обретения нового бесценного опыта, нравственного очищения, самосовершенствования", - подчеркнул Владимир Путин. Его отмечают не только молитвой, но и вниманием к тем, кто нуждается в помощи и заботе, добавил он.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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"Российские последователи ислама с глубоким почтением относятся к историческим, культурным, религиозным традициям отцов и дедов, приобщают к ним подрастающее поколение", - продолжил президент и отметил неоценимый вклад мусульманской общины в поддержание межнационального мира и гражданского согласия, укрепление института семьи и воспитание молодежи.

"И конечно, сегодня, в условиях распространения опасной болезни, ответственная гуманитарная, благотворительная миссия мусульманского духовенства, религиозных организаций, всех мусульман страны в высшей степени востребована, служит сбережению жизни и здоровья людей", - заключил Путин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Ураза-байрам

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