Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Один из главных мусульманских праздников знаменует окончание священного месяца Рамадан и несет "особый духовный смысл, радость обретения нового бесценного опыта, нравственного очищения, самосовершенствования", - подчеркнул Владимир Путин. Его отмечают не только молитвой, но и вниманием к тем, кто нуждается в помощи и заботе, добавил он.

"Российские последователи ислама с глубоким почтением относятся к историческим, культурным, религиозным традициям отцов и дедов, приобщают к ним подрастающее поколение", - продолжил президент и отметил неоценимый вклад мусульманской общины в поддержание межнационального мира и гражданского согласия, укрепление института семьи и воспитание молодежи.

"И конечно, сегодня, в условиях распространения опасной болезни, ответственная гуманитарная, благотворительная миссия мусульманского духовенства, религиозных организаций, всех мусульман страны в высшей степени востребована, служит сбережению жизни и здоровья людей", - заключил Путин.