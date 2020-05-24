Москва первой встретила массовое нашествие коронавируса и первой же делает уверенные, последовательные шаги к возвращению к нормальной жизни. С 12 мая возобновили работу промышленность и строительство. Сегодня в столице произойдет очередное смягчение ограничений, решение о котором принял мэр Москвы Сергей Собянин. Москвичи, которые на время пандемии вынуждены были отложить плановые операции, смогут, наконец, узнать, когда их все-таки прооперируют. Откроются после перерыва МФЦ, заработает каршеринг.

Теперь о том, что произошло в столице за эти почти три месяца - с 1 марта, когда коронавирус был диагностирован у первого пациента. Напомню: им оказался 29-летний футболист Давид Беров, который прилетел домой из Милана. Впоследствии опасный вирус везли в столицу сотни тысяч россиян, возвращавшихся домой из разных стран транзитом через все московские аэропорты и вокзалы.

Так, почти половина инфицированных по всей стране - около 164 тысяч человек - оказались именно в Москве. Для того, чтобы спасти их, городу в кратчайшие сроки пришлось развернуть на прием больных с ковидом 72 стационара почти на 25 тысяч коек, стерев для этого границы между городскими, частными и федеральными клиниками. Построить в чистом поле совершенно новый инфекционный медцентр на 800 коек. Опасаясь, что и этих мощностей не хватит и в какой-то момент столицу захлестнет поток больных, которых будет некуда принять и некому лечить, городские власти организовали лечение легких больных на дому. А чтобы в стационарах не терять время на обследование новых пациентов, открыли на базе поликлиник 48 КТ-центров, откуда человека с подтвержденным диагнозом скорая увозила в больницу и там сразу начинали его лечение.

"Нам удалось избежать худшего сценария, какой разворачивался в целом ряде мировых мегаполисов", - так подвел итог этой работы Собянин. - "Впервые с начала распространения коронавирусной инфекции появилась надежда на приближение окончания пандемии". Что дает ее? Количество вновь выявленных случаев с коронавирусом снизилось более чем вдвое - с 6 тысяч в день до 2,5 тысячи. Гораздо меньше стало поступать тяжелых пациентов - вместо недавних 2100 - 1000 в день. В итоге треть коронавирусных коек сейчас стоят свободными. Радуют и результаты тестирования первых 50 тысяч москвичей на иммунитет к коронавирусу. Выяснилось, что он сформирован у 12,5% горожан. Как отметил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, это на уровне других столиц мира, например Мадрида, где этот показатель от 10 до 14%. Планируется, что такое тестирование будет самым масштабным в мире: наличие антител к коронавирусу проверят у 6 миллионов москвичей. Особенность этого теста в отличие от ранее использовавшихся - он позволяет выявить стадии заболевания. А значит, вовремя помочь тем, кто уже заразился, но еще не знает об этом. Властям же это тестирование дает информацию, необходимую для принятия управленческих решений, в том числе и по смягчению режима, в котором живет город.

Количество вновь выявленных случаев коронавируса снизилось более чем вдвое - с 6 тысяч в день до 2,5 тысячи

Первым делом в Москве решено возобновить плановую медицинскую помощь. Глава города так объяснил это: "Мои коллеги, когда говорят о снятии ограничений, обычно имеют в виду сферу услуг - бытовых, парикмахерских, бьюти-услуг и других. На самом деле гораздо более значимым, важным переходом к нормальной жизни является раскрытие системы здравоохранения, оказания услуг в области медицины. Это важная история для огромного количества людей, практически для каждого человека". И в самом деле, коронавирус коронавирусом, но во время пандемии люди не перестают болеть и другими болезнями. Поэтому четыре федеральные клиники, которые планировалось перепрофилировать под COVID-19, решено не трогать - они будут заниматься лечением пациентов по своим направлениям. Временным регламентом, принятым мэром, прописано, что те, кто нуждается прежде всего в онкологической помощи и высокотехнологичных операциях, отложенных из-за пандемии, не должны снова терять время на оформление документов. Направления на госпитализацию им выдадут либо в поликлинике, либо в косультативно-диагностическом отделении многопрофильных больниц. Не надо сдавать заново и анализы - их возьмут при необходимости в стационаре. Особенность же, налагаемая пандемией, состоит в том, что с чем бы человек ни ложился в больницу, его сначала протестируют на коронавирус. Лечение начнется лишь при отрицательном результате. Второй раз анализ возьмут перед выпиской домой.

Открылись в городе и центры госуслуг "Мои документы": из 131 пока будут работать 88 в наиболее густонаселенных районах. Получить там можно 144 услуги. В том числе подать документы на оформление водительского удостоверения, российского паспорта, встать на учет по месту пребывания или по месту жительства. Обязательное условие: предварительная запись. С санитарными ограничениями заработал каршеринг. Как минимум пять крупных операторов объявили, что готовы к рестарту с 25 мая. Машины будут давать на срок от пяти дней. При этом нужно указывать номер пропуска на этапе бронирования машины. После каждого клиента каршеринговое авто будут дезинфицировать.

Меняется пропускной режим. С 27 мая в Москве будут действовать только столичные пропуска, а в Подмосковье с минувшей субботы пропуска отменены. По Подмосковью жители могут вновь перемещаться свободно, при поездке же в столицу им придется оформить пропуск. И мэр Москвы, и губернатор Подмосковья солидарны: строгие меры по санитарной изоляции необходимо продолжать соблюдать, как и масочный режим. Только тогда появится возможность сделать следующие шаги к нормальной жизни, а не вводить заново ограничительные меры, как происходит во многих городах мира.

Справка "РГ"

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Как у них

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