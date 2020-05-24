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24.05.2020 09:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Московские врачи вылечили от коронавируса более 49 тысяч человек

Текст: Любовь Проценко

В столице от COVID-19 вылечились уже более 49 тысяч человек. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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- За прошедшие сутки после прохождения лечения в столице выздоровели еще 2427 человек. Всего число выздоровевших от инфекции увеличилось до 49840 человек, - рассказала она журналистам.

Отсутствие у человека заболевания после лечения подтверждается в ходе специальных исследованиий. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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Таким донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

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