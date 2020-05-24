Последний звонок для московских школьников пройдет в эфире "Москва 24"

Впервые последний звонок прозвенит для выпускников московских школ дистанционно. 25 мая телеканал "Москва 24", понимая, как важно для ребят, родителей и учителей это событие, решил поддержать выпускников и подарить им незабываемый день. А заодно и поностальгировать со всеми зрителями, вместе вспомнить, как прошел их последний звонок. С самого утра в прямом эфире на телеканале зрители получат возможность присоединиться в прямом эфире к виртуальному последнему звонку в одной из московских школ. Снова можно будет "постоять" на последней линейке, поставить точку в контрольных, диктантах и домашних заданиях.

Покажут в этот день и как менялась мода на школьную форму, расскажут о знаменитом на всю Москву ателье "Машенька", куда выстраивалась огромная очередь за модной плиссированной юбкой или идеальным отложным воротничком к школьному платью.

Еще одна тема дня - кто из знаменитостей отличился в школе Известные музыкантами и актеры расскажут, как проходили их школьные годы. В акции "Звонок для учителя" в прямом эфире звезды позвонят своим учителям, и зрители узнают, кто терпеть не мог школу и прогуливал уроки, кто был примерным отличником, а кто сжег кабинет химии.

А главным событием последнего школьного дня станет то, что "Москва 24" соберет и покажет в прямом эфире "Большой московский школьный фотоальбом". Фотографии могут присылать не только выпускники 2020 года, но и все желающие, чтобы еще раз вспомнить об удивительной поре, дружбе, первой влюбленности и переживаниях. И может быть, выпускники прежних лет, неожиданно увидев себя на экране телевизора, вспомнят школьных товарищей и позвонят им.

Следить за всеми событиями этого насыщенного дня можно будет в эфире телеканала "Москва 24", на экранах в метро и в соцсетях телеканала.