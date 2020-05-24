Новости

В День славянской письменности россияне поют "Подмосковные вечера" онлайн 14:29
В Тульской области выявлено 97 новых случаев COVID-19 14:14
Вакцины от коронавируса испытают на 10 тысячах британцев 14:10
Алиханов прокомментировал слова О’Брайена о “кинжале в сердце Европы” 14:04
Крымские обсерваторы станут платными для всех приезжих 14:02
Путин поздравил "Комсомолку" с юбилеем 13:47
В симферопольском аэропорту задержали воздушного дебошира 13:29
Последний звонок для московских школьников пройдет в эфире "Москва 24" 13:10
Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам 13:06
Стоит ли отдавать за обновленный Hyundai Solaris больше 1 млн рублей 13:00
Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция предложили свой план поддержки экономики ЕС 12:59
В Ростовской области поисковики нашли запертый сейф 1941 года 12:58
В Киргизии от коронавируса скончался экс-спикер парламента 12:54
В Москве водителям отменили более 1,6 тысячи штрафов за ошибки в пропуске 12:49
Загитова вышла в финал в голосовании за звание олимпийской иконы стиля 12:49
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой 12:42
Оклейка автомобиля защитной пленкой: цена вопроса, стоит ли это делать 12:36
СМИ: "Сельта" продлит аренду Смолова до конца сезона 12:26
В Петербурге подтвердили смерть 20 пациентов от коронавируса 12:13
Зачисление в вузы пройдет в сжатые сроки в конце августа 12:12
Иностранные туристы смогут приехать в Австралию уже с 1 июня 12:06
Путин поздравил Патриарха с Днем тезоименитства 12:01
Митрополит Иларион: Решение о допуске людей в храмы примут светские власти 12:01
В Крыму назвали условия для получения путевок в "Артек" 11:48
В вузы России дополнительно распределят более 30 тысяч бюджетных мест 11:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
24.05.2020 13:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Последний звонок для московских школьников пройдет в эфире "Москва 24"

Текст: Сусанна Альперина

Впервые последний звонок прозвенит для выпускников московских школ дистанционно. 25 мая телеканал "Москва 24", понимая, как важно для ребят, родителей и учителей это событие, решил поддержать выпускников и подарить им незабываемый день. А заодно и поностальгировать со всеми зрителями, вместе вспомнить, как прошел их последний звонок. С самого утра в прямом эфире на телеканале зрители получат возможность присоединиться в прямом эфире к виртуальному последнему звонку в одной из московских школ. Снова можно будет "постоять" на последней линейке, поставить точку в контрольных, диктантах и домашних заданиях.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Как пройдет последний звонок в школах

Покажут в этот день и как менялась мода на школьную форму, расскажут о знаменитом на всю Москву ателье "Машенька", куда выстраивалась огромная очередь за модной плиссированной юбкой или идеальным отложным воротничком к школьному платью.

Еще одна тема дня - кто из знаменитостей отличился в школе Известные музыкантами и актеры расскажут, как проходили их школьные годы. В акции "Звонок для учителя" в прямом эфире звезды позвонят своим учителям, и зрители узнают, кто терпеть не мог школу и прогуливал уроки, кто был примерным отличником, а кто сжег кабинет химии.

А главным событием последнего школьного дня станет то, что "Москва 24" соберет и покажет в прямом эфире "Большой московский школьный фотоальбом". Фотографии могут присылать не только выпускники 2020 года, но и все желающие, чтобы еще раз вспомнить об удивительной поре, дружбе, первой влюбленности и переживаниях. И может быть, выпускники прежних лет, неожиданно увидев себя на экране телевизора, вспомнят школьных товарищей и позвонят им.

Следить за всеми событиями этого насыщенного дня можно будет в эфире телеканала "Москва 24", на экранах в метро и в соцсетях телеканала.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Алиханов прокомментировал слова О’Брайена о “кинжале в сердце Европы”
Крымские обсерваторы станут платными для всех приезжих
МИД: Обвинения США против РФ по "открытому небу" вызывают хохот
Эксперт: Москва и Подмосковье прошли пик эпидемии COVID-19
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
Как переносят режим изоляции актеры, режиссеры и композиторы
Данте - 755 лет: Что мы знаем о поэте ХIII века