Собянин: 300 тысяч человек наводят порядок в Москве

Каждый день порядок на улицах Москвы поддерживают 300 тысяч человек. Об этом "ВКонтакте" написал мэр Сергей Собянин.

Речь идет о работниках коммунального хозяйства, которые поддерживают обеспечение горожан электричеством, водой, газом. "Многие плановые работы - ремонт, благоустройство городских пространств - сейчас приостановлены, но дел у коммунальщиков больше обычного. В период пандемии они дополнительно проводят дезинфекцию, обрабатывают улицы и тротуары", - отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что все работники коммунального комплекса проходят необходимые исследования на коронавирус и обеспечены средствами защиты.