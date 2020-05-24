Новости

Воробьев рассказал о следующем этапе снятия ограничений в Подмосковье 14:44
Renault разрабатывает модный универсал, который станет преемником Largus 14:41
В День славянской письменности россияне поют "Подмосковные вечера" онлайн 14:29
В Тульской области выявлено 97 новых случаев COVID-19 14:14
Вакцины от коронавируса испытают на 10 тысячах британцев 14:10
Алиханов прокомментировал слова О’Брайена о “кинжале в сердце Европы” 14:04
Крымские обсерваторы станут платными для всех приезжих 14:02
Путин поздравил "Комсомолку" с юбилеем 13:47
В симферопольском аэропорту задержали воздушного дебошира 13:29
Последний звонок для московских школьников пройдет в эфире "Москва 24" 13:10
Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам 13:06
Стоит ли отдавать за обновленный Hyundai Solaris больше 1 млн рублей 13:00
Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция предложили свой план поддержки экономики ЕС 12:59
В Ростовской области поисковики нашли запертый сейф 1941 года 12:58
В Киргизии от коронавируса скончался экс-спикер парламента 12:54
В Москве водителям отменили более 1,6 тысячи штрафов за ошибки в пропуске 12:49
Загитова вышла в финал в голосовании за звание олимпийской иконы стиля 12:49
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой 12:42
Оклейка автомобиля защитной пленкой: цена вопроса, стоит ли это делать 12:36
СМИ: "Сельта" продлит аренду Смолова до конца сезона 12:26
В Петербурге подтвердили смерть 20 пациентов от коронавируса 12:13
Зачисление в вузы пройдет в сжатые сроки в конце августа 12:12
Иностранные туристы смогут приехать в Австралию уже с 1 июня 12:06
Путин поздравил Патриарха с Днем тезоименитства 12:01
Митрополит Иларион: Решение о допуске людей в храмы примут светские власти 12:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
24.05.2020 14:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В День славянской письменности россияне поют "Подмосковные вечера" онлайн

В Подмосковье в честь Дня славянской письменности и культуры проходит традиционный хоровой фестиваль. В этом году в связи с коронавирусом послушать русскую духовную музыку можно в режиме онлайн.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
ВДНХ стала центром онлайн-празднования Дней славянской письменности

Зрители услышат классические музыкальные произведения, а также песню "Подмосковные вечера". Кстати, исполнить популярную песню сможет любой желающий. Для этого нужно записать видео и выложить его в Сети с хэштегом #деньславянскойписьменностиикультурыМО. Лучшие видеоролики опубликуют в соцсетях Министерства культуры Подмосковья.

Прозвучат "Подмосковные вечера" также в инфекционных стационарах, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Ожидается, что исполнят любимую россиянами песню и волонтеры, которые разносят продукты пенсионерам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

✅Поют врачи, волонтеры, студенты, работники культуры и профессиональные музыканты Подмосковья. Присоединяйтесь и вы: размещайте в своих социальных сетях сольное или ансамблевое исполнение песни «Подмосковные вечера» с #деньславянскойписьменностиикультурыМО и #подмосковныевечера, а также @mosoblculture .⠀ ✅Самые яркие видеоролики будут размещены в социальных сетях Министерства культуры Московской области.

Публикация от Министерство культуры МО (@mosoblculture)

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Дни славянской письменности

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Алиханов прокомментировал слова О’Брайена о “кинжале в сердце Европы”
Крымские обсерваторы станут платными для всех приезжих
МИД: Обвинения США против РФ по "открытому небу" вызывают хохот
Эксперт: Москва и Подмосковье прошли пик эпидемии COVID-19
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ