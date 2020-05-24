В День славянской письменности россияне поют "Подмосковные вечера" онлайн

В Подмосковье в честь Дня славянской письменности и культуры проходит традиционный хоровой фестиваль. В этом году в связи с коронавирусом послушать русскую духовную музыку можно в режиме онлайн.

Зрители услышат классические музыкальные произведения, а также песню "Подмосковные вечера". Кстати, исполнить популярную песню сможет любой желающий. Для этого нужно записать видео и выложить его в Сети с хэштегом #деньславянскойписьменностиикультурыМО. Лучшие видеоролики опубликуют в соцсетях Министерства культуры Подмосковья.

Прозвучат "Подмосковные вечера" также в инфекционных стационарах, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Ожидается, что исполнят любимую россиянами песню и волонтеры, которые разносят продукты пенсионерам.