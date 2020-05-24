В Москве задержаны участники перестрелки во дворе

Полиции удалось задержать троих участников перестрелки в ЖК "Ясный" на юге Москвы, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД столицы.

Задержаны три человека, они проверяются на причастность к инциденту.

На месте происшествия в ЖК в районе Каширского шоссе работают криминалисты. Найдены гильзы и отверстия от пуль в стенах.

Эксперты считают, что стрельба велась из травматических пистолетов и охотничьих карабинов "Сайга" и "Вепрь".

Как минимум один человек получил ранения. Есть сведения, что стрелявшие увезли его с собой.