В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний врач

В Московской области от коронавируса скончался 33-летний врач Алексей Мартынов. Об этом в соцсетях сообщила Ступинская областная клиническая больница.

Доктор Мартынов возглавлял "ковидное" отделение в Михневе, пригороде Ступина.

Команда врачей под его руководством приняла первых больных с коронавирусом в середине апреля.

Алексей Мартынов во время рабочей вахты почувствовал себя плохо. У него диагностировали пневмонию на фоне коронавируса. Его перевели в областную клинику, подключили к ИВЛ. Но спасти его не удалось.

Коллеги выражают соболезнования родным и близким Алексея Мартынова. У него остались трое детей: мальчики 9 и 6 лет и 5-месячная дочь.