В Тульской области выявлено 97 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Тульской области выявлено 97 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в региональном правительстве 24 мая.

Вирус подтвержден у жителей 14 районов области, Тулы, Ясногорска ми рабочего поселка Новогуровский.

- Все инфицированные своевременно изолированы, - рассказали в оперативном штабе.

В тульской больнице скончалась 69-летняя женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19. Она поступила в стационар в тяжелом состоянии: двусторонняя полисегментарная пневмония осложнялась патологией сердечно-сосудистой системы.

С момента возникновения пандемии в регионе зарегистрировано 3102 случая заболевания коронавирусом. 21 человек скончался, 1200 выздоровели.