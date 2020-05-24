Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, заявил президент на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке и поручил подготовить рекомендации по восстановлению нормальной жизни.

И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах началось постепенное снижение числа выявляемых новых случаев, констатировал Владимир Путин. "Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как того хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть", - оценил он. Неделю назад темп прироста был 5,9 процента, сегодня - 3,5. Причем на фоне значительного увеличения тест-исследований. В период поэтапного выхода из режимов ограничений широкое проведение тестов, строгое соблюдение санитарных требований крайне важно, чтобы закрепить успехи в борьбе с эпидемией, не допустить отката назад. "Все это чрезвычайно важные вещи, и они полностью соответствуют рекомендациям ВОЗ", - добавил президент.

Система здравоохранения работает с хорошим запасом надежности и прочности. Из 165 тысяч коек используется около 66 процентов. Но резерв должен быть в режиме готовности, указал президент, поручив как можно быстрее восстановить и плановую работу с пациентами с другими заболеваниями. Путин затронул также вопрос возобновления работы центров подготовки сборных. Там команды и так в изоляции, но важно, чтобы дисциплина была на должном уровне, считает он.

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что страна перешла в режим стабилизации, темпы прироста выявления новых случаев снижаются: за десять дней - на 22,5 процента. Но ситуация остается хрупкой и нельзя игнорировать правила гигиены и социального дистанцирования. "Сегодня, несмотря на все сложности и мрачность прогнозов, которые давались, мы можем твердо сказать, что медицинская система выдержала это испытание", - констатировала Голикова.

Ситуация стабильная и, можно даже сказать, управляемая, оценил мэр столицы Сергей Собянин. Москвичи с полным пониманием выполняли требования по ограничению, и благодаря им и работе медиков ситуацию удалось стабилизировать, сказал он. "Нам удалось избежать худшего сценария, такого, какой разворачивался в целом ряде мировых мегаполисов", - констатировал Сергей Собянин. Количество вновь выявляемых больных, несмотря на тестирование, уменьшилось вдвое. Открытие строек и промышленных предприятий могло вызвать новый виток инфекции. Но этого не произошло, отметил мэр и сообщил о решении открыть МФЦ. Планируется начинать увеличивать объемы плановой помощи: город отказывается от четырех федеральных клиник, которые планировали переводить в "ковидные".

И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения

Но все же цифры выявленных больных и госпитализаций еще высокие, а количество смертей от коронавируса в мае будет значительно выше, чем в апреле, потому что в апреле и начале мая был пик заболеваемости, сказал мэр. Поэтому необходимо продолжать соблюдать строгие меры, требования по санитарной изоляции, самоограничениям, масочному режиму, выдачу электронных пропусков и так далее, заявил он. И выполнять жесткие требования по работе предприятий. "Это будет своего рода гарантией того, что мы не ухудшим ситуацию, а наоборот, это позволит нам и дальше раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса", - пояснил градоначальник.

"Средний пиковый прирост COVID-19 за неделю был отмечен в стране 26 марта, составил 24,1 процента. На 5 мая это было уже 7,6 процента, на 13 мая - 5,9 процента, вчерашний день, как я уже говорил, - 3,5 процента", - прокомментировал Путин и передал слово главе Роспотребнадзора. "Нам удалось срезать пик эпидемии", - заявила Анна Попова. Заболеваемость в сутки на пике на максимальных цифрах была одна из самых низких в мире. И коэффициент распространения (сколько один человек может заразить людей до его изоляции) значительно снизился: 28 марта был больше трех, а с 15 мая на уровне 0,9. Месяц назад почти 60 процентов от выявленных больных попадали в стационар. Сегодня около 20. Растет число бессимптомных: в марте 15 процентов, сегодня - 45. По охвату тестирования Россия - бесспорный лидер, проведено свыше 7,5 млн тестов. Ситуация стабильно определяется как уверенное плато и дальнейшее снижение, резюмировала Попова. Глава минздрава Михаил Мурашко также заметил, что количество пациентов стабилизировалось, в общей сети порядка 108-109 тысяч человек и около 2,5 тысячи в реанимации.

Выступавшие ученые говорили в унисон и были настроены позитивно: заболеваемость снижается. Но президент предостерег: выходя из режимов ограничений, нужно думать о словах специалистов, что может быть и другая волна в конце октября - ноября.

Главврач столичной 52-й больницы Марьяна Лысенко отметила четкое снижение количества госпитализаций и пациентов на ИВЛ. Владимир Путин передал слова министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, который лечился там и был восхищен врачами: "Сами, говорит, по два раза уже переболели этим вирусом, а все равно после выздоровления возвращаются". И спросил: "А что, действительно так можно легко заболеть второй раз?" Из трех тысяч работающих в "красной зоне" заболели 40, причем признались, что пренебрегли средствами санзащиты, ответила Лысенко. "Повторных случаев заражения у нас не было однозначно ни среди пациентов, ни среди наших коллег", - заверила она.

Выслушав всех, президент попросил правительство подготовить рекомендации по дальнейшим мероприятиям по борьбе с COVID-19. "И конечно, нужны рекомендации специалистов, как восстанавливать нормальную жизнь в стране", - заключил он.