Виновник нашумевшего нападения на столичное отделение "Альфа-банка" признал вину. Задержанный - уроженец Нижневартовска Алексей Барышников.

Фрагмент его допроса, снятый на видео, распространила пресс-служба Следственного комитета России. "Вину признаю", - заявил задержанный. Но так и не смог пояснить, зачем он это сделал.

На вопрос, с какой целью он пришел в банк, задержанный ответил: "Узнать правду". На уточняющие вопросы отвечал: "Захватить заложников, чтобы узнать правду о себе"". В чем эта правда заключается, никому неизвестно. В момент захвата он был сильно пьян, рядом с ним нашли бутылку.

Напомним, нападение произошло в Москве в субботу в середине дня. В отделение "Альфа-банка", расположенное по адресу улица Земляной Вал, дом 41, строение 1, ворвался мужчина в черной маске, захватил шестерых заложников и потребовал выкуп. Он был одет в зеленую куртку и спортивные штаны. Кстати, из-за зеленой куртки он был сначала принят за курьера известной фирмы Delivery Club, хотя никакого отношения к ней не имел.

В руках - сумка, в которой, по его утверждению, находилось взрывное устройство, которое угрожал привести в действие, если ему не выплатят крупную сумму. Позже выяснилось, что это был муляж.

На место происшествия прибыли бойцы СОБРа Росгвардии, оцепили здание и перекрыли движение по Верхней Сыромятнической улице от Земляного Вала до Верхнего Сусального переулка. И приступили к переговорам с захватчиком. Тогда мужчина объяснил, что на нападение его вынудила трудная жизненная ситуация.

Пятерым заложникам удалось выбраться самостоятельно, шестого освободили спецназовцы во время штурма. К счастью, никто не пострадал.

Задержанный налетчик признался, что уже дважды был судим за угон и грабеж.

Выяснилось и про трудную жизненную ситуацию. Установлено, что за ним числится огромный долг. По данным Федеральной службы судебных приставов, в отношении него заведено 12 исполнительных производств в разных регионах страны на 1,8 миллиона рублей. Так, Барышников имеет задолженности в Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Санкт-Петербурге и в Краснодаре. Он также не оплатил штраф от ГИБДД. Самый большой долг мужчины - в Сочи, это 1,54 миллиона рублей, указано на сайте ведомства.

СК возбудил уголовное дело по статье 206 УК РФ ("Захват заложника").