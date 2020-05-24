Наступил один из главных праздников мусульман - Ураза-байрам

Наступил один из главных праздников мусульман - Ид аль-Фитр или Ураза-байрам. Он знаменует окончание священного месяца Рамазан.

После длинного поста принято готовить угощения, ходить с поздравлениями в гости, посещать могилы близких людей.

В этом году мусульмане России отметят Уразу-байрам в условиях самоизоляции. В Татарстане, несмотря на отмену этого режима, религиозные учреждения пока остаются закрытыми для верующих. Как и в других регионах. Так что не получится собраться в мечетях для коллективного намаза.

Ураза-байрам объявлен выходным днем в Татарстане, Башкирии и Дагестане. Но так как в 2020 году 24 мая - это воскресенье, то выходной перенесен на понедельник, 25 мая.

Давайте отметим праздник дома

Непременный атрибут праздника - дети. С раннего утра, взяв большие пакеты, юные дагестанцы обходили дома, стучались в двери и поздравляли с праздником.

В ответ получали конфеты, печенье, фрукты. После нескольких часов хождения наиболее удачливые возвращались с несколькими килограммами сладостей.

Но в этом году из-за пандемии коронавируса, чтобы не усугубить ситуацию, власти, религиозные и общественные деятели призвали дагестанцев оставаться в праздничные дни дома.

Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев, поздравив мусульман, призвал их отметить праздник дома: "Моя настоятельная просьба - не выходить из дома, не посещать близких, соседей, друзей для праздничного застолья. Давайте отметим этот день в своих домах, со своими семьями и добрыми пожеланиями ко всем в этом мире".

Поздравлять близких муфтий рекомендовал с использованием современных технологий. "Сегодня стало очень популярным снимать видео. Записывайте поздравления, добрые пожелания и отправляйте друг другу", - сказал священнослужитель.

С обращением к жителям оставаться дома обратились известные спортсмены. Хабиб Нурмагомедов, у которого отец болеет коронавирусом, попросил соблюдать режим самоизоляции во время праздника Ураза-байрам. Олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира и Европы по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев тоже призвал дагестанцев отметить предстоящий праздник дома, в кругу семьи.

Впрочем, даже при желании выехать куда-то не получится. Въезды и выезды в города и села закрыты. В Махачкале на период праздника введен тотальный карантин и запрет на передвижение.

Проповедь увидят по ТВ

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин признается, что люди "истосковались по живому братскому общению", но призывает отмечать завершение священного месяца Рамазана дома.

"Мы не можем допустить, чтобы мечети невольно превратились в эпицентры распространения смертельно опасной болезни", - подчеркнул он. Сам глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан в праздничный день будет молиться практически в одиночестве в Галеевской мечети Казани. Откуда будет организована трансляция.

В 6.30 утра глава завершит чтение Корана (в течение поста он должен прочитываться целиком), а затем обратится к умме с вакхом, проповедью.

Отказался от традиционного посещения мечети на праздник призвал и президент Татарстана Рустам Минниханов. Он отпразднует Уразу-байрам в кругу семьи.

Это надо пройти достойно

В Башкирии праздничные богослужения в мечетях тоже пройдут без присутствия прихожан. Проповедь Верховного муфтия, председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата Сафы Таджуддина будет транслироваться по Башкирскому спутниковому телевидению, Первому каналу и в интернете.

"Выполняя рекомендации медиков и предписания органов власти, верующие не должны участвовать в массовых богослужениях, чтобы не допустить распространение коронавируса, - сказал, обращаясь к мусульманской умме Башкортостана, Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин. - Президент России Владимир Путин и главы регионов уделяют огромное внимание борьбе с пандемией. И священнослужители должны поддержать эту борьбу. Когда карантин завершится, и уйдет беда, люди вернутся в тысячи мечетей и будут вместе молиться и восхвалять Всевышнего. Но в этом году следует отметить светлый праздник Ид аль-Фитр только в семейном кругу".

Чуду на табурете

Верующие спокойно восприняли все эти наставления. Ведь и священный месяц Рамазан они провели в условиях самоизоляции, не посещали мечети, молились дома, принимали пищу в разрешенное время только вместе с домочадцами. Многие считают это очередным испытанием, которое надо пройти достойно.

Как же отметят мусульмане праздник в условиях пандемии?

Махачкалинка Раиса Омарова сообщила "РГ", что каждый год в это время она с мужем и детьми ездила в село навестить родителей. "Они очень скучают по внукам, и дети хотят пообщаться с бабушкой и дедушкой. Осталось только звонить по видеосвязи. Ну что делать, мера вынужденная", - говорит Раиса.

Однако она все равно приготовит любимые праздничные блюда. Это чуду с зеленью (блюдо из теста, бывает с разной начинкой - мясо, творог, тыква, зелень. Прим. "РГ"), долма, пироги.

Одна из традиций праздника - угощать родных, близких, соседей. В условиях самоизоляции это стало проблематично. Раиса живет в обычной многоэтажке, и жители дома нашли выход. "На лестничной площадке мы поставили табурет, - рассказала Раиса Омарова. - Я приготовлю плов и чуду, и поставлю туда, а соседи возьмут себе понемногу. Еще одна женщина испечет что-нибудь сладкое, и тоже выставит для угощения. Так без контактов поздравим друг друга".

Все не так сложно

Жительница города Мелеуза в Башкирии Гульшат Бикбулатова призналась, что ограничения, связанные с самоизоляцией, не представляют особой сложности. Потому что духовенство создало для верующих условия, при которых они могут исполнить то, что предписано правилами шариата.

"Мы не сможем посетить мечеть, но прослушаем проповедь по телевизору и помолимся дома, а обязательное пожертвование фитр-садака отправим онлайн, - сообщила Гульшат. - В этом году к нам с мужем на лето приехала невестка и четыре внучки. Вместе мы готовили угощение, в основном национальные блюда: зур-бэлэш, бишбармак с кониной, башкирскую лапшу, к чаю - пироги с яблоками и земляникой, а также курагу, начиненную грецкими орехами".

Наедине с собой

Как рассказала корреспонденту "РГ" казанский журналист и сценарист Айсылу Хафизова, ее празднование Уразы-байрама не будет особенно отличаться от предыдущих: "Я и в прежние годы с утра на намаз в мечеть не ходила, потому что для женщины это не обязательно. Они, как правило, в этот день остаются дома".

На Уразу-байрам принято раздавать фитр-садака (милостыню разговения). Айсылу Хафизова в этот день приносит деньги и угощения пожилой соседке. А те, кто предпочитает пока не ходить в гости может воспользоваться системой онлайн-пожертвований. Ее создали в Духовном управлении мусульман Республики Татарстан еще в период строго карантина.

Организовали также доставку бесплатных ифтар-наборов на дом для нуждающихся. В общей сложности татарстанцам раздали более 30 тысяч ланч-боксов.

"У нас, с подругами, которые держат уразу, была красивая добрая традиция, - рассказывает Айсылу Хафизова. - Каждый день на таравих-намаз (совершается после ночной молитвы и длится до зари) мы шли в новую мечеть Казани. И в течение Рамазана обходили их все. Это было для нас праздником. Ведь у каждой мечети, свое лицо, свой характер. Еще нам понравилась на ифтар посещать разные халяльные кафе. Пришлось от этих традиций отказаться. Но зато акцент Уразы сместился на внутреннюю работу. Можно больше времени провести наедине с собой, почитать Коран".