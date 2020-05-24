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24.05.2020 12:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой

Текст: Алексей Юхтанов (Пенза)
Фото: СУ СКР по Пензенской области
Фото: СУ СКР по Пензенской области

14-летняя девочка пропала 22 мая, сегодня обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщает следственное управление СК России по Пензенской области.

В Адыгее пропавшая школьница найдена мертвой

Информация о безвестном исчезновении школьницы поступила в ведомство 23 мая. Девочка ушла на прогулку 22 мая и не вернулась. В результате поисков 23 мая ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесополосе на территории Первомайского района города Пензы.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").

Следователи и полиция устанавливают личность убийцы.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пенза ПФО Пензенская область

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