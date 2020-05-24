В Башкирии начали проверку информации о запертых в морге медсестрах

Прокуратура Республики Башкортостан проводит проверку по поступившему обращению сотрудников провизорного госпиталя Архангельской центральной районной больницы и по сообщениям из СМИ.

Медики жалуются на нарушения при начислении заработной платы и стимулирующих выплат работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, а также на иные нарушения законодательства.

Информация об "иных нарушениях законодательства" появилась в местных СМИ и получила широкий резонанс.

Речь шла о том, что двух медсестер, которые непосредственно контактировали с 65-летней пациенткой, у которой выявлена новая коронавирусная инфекция, заперли в морге.

Как сообщает РИА Новости, главный врач Архангельской центральной районной больницы Людмила Хатмуллина не отрицала факт изоляции своих сотрудниц, однако уточнила, что они находились не в морге, а в другом помещении, специально предназначенном для этих целей.

"У нас провизорный госпиталь работает на 12 коек, а также открыт изолятор на пять коек для контактных лиц в баклаборатории, которая находится в одном здании с моргом. Там они и ночевали, там у нас постоянно работает человек и запаха никакого нет".

Тем временем стало известно, что минздрав РБ начал собственную проверку фактов, изложенных в жалобе прокурорам.