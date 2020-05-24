В Росгидромете объяснили причину затяжных периодов похолодания и потепления

Из-за изменения регионального климата в летний период возможны шквалистые ветры и резкая смена погоды. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Что характерно как для прошлого, так и для предстоящего лета - это количество зональных переносов воздушных масс - с запада на восток. Поэтому будут волны тепла и холода, блоковые процессы, когда температура может резко повышаться или понижаться. Температура может повышаться или понижаться в течение суток сразу на 10-15 градусов. Например, с плюс 25 градусов опуститься сразу до 10 градусов. И, наоборот, после 20 тепла может наступить 30-градусная жара", - рассказал Варакин. По его словам, к этому надо быть готовым. Такие погодные явления можно прогнозировать за 7, максимум за 10 суток.

Синоптик отметил, что грозы, шквалистый ветер, подъем уровня рек, скачки температуры воздуха летом традиционно возможны в предгорных районах - юге Красноярского края, Хакасии, Иркутской области - в Восточных и Западных Саянах. Обычно такие природные катаклизмы происходят в конце июня - июле.

На северном Кавказе - в бассейнах рек Кубань и Терек - также из-за грозовых ливней вода может подниматься в июле и августе.