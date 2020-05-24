В Росгидромете объяснили причину затяжных периодов похолодания и потепления

Новости

В Крыму вспышка COVID-19 произошла в городке дорожных строителей 10:37
Нурмагомедов высмеял Макгрегора за его рейтинг сильнейших бойцов UFC 10:26
В Челябинской области отмечен спад в динамике заболеваемости COVID-19 10:21
Михаил Мишустин поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам 10:02
Президент Беларуси поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства 10:02
Московские врачи вылечили от коронавируса более 49 тысяч человек 09:52
Британский премьер Джонсон отверг призывы оппозиции уволить Каммингса 09:20
В Минздраве назвали условие остановки распространения коронавируса в РФ 09:15
Минтранс разработал законопроект о смешанных перевозках 09:08
Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов 09:00
Почему в автомобиле перестают втягиваться ремни безопасности 09:00
В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом 08:25
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом 07:47
В Афганистане объявили о трехдневном прекращении огня 07:25
МЧС сообщило о зафиксированном в Ингушетии землетрясении 07:03
Трамп поехал играть в гольф во время национальной изоляции 06:52
Совладелец Le Monde рассказал о сотрудничестве со спецслужбами Франции 06:25
Туристический сезон в Турции могут продлить до декабря 05:53
Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу 05:30
Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике 04:52
Захарова заявила о нежелании США обсуждать Договор по открытому небу 04:05
Опубликовано видео уничтожения беспилотника лазерным оружием ВМС США 03:30
Илон Маск признался в любви к русскому языку 02:42
ВМС США с помощью мощного лазера уничтожили беспилотник 02:05
В Гидрометцентре назвали аномальными майские холода в Москве 01:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
24.05.2020 08:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Росгидромете объяснили причину затяжных периодов похолодания и потепления

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Из-за изменения регионального климата в летний период возможны шквалистые ветры и резкая смена погоды. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Фото: iStock
2020 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений

"Что характерно как для прошлого, так и для предстоящего лета - это количество зональных переносов воздушных масс - с запада на восток. Поэтому будут волны тепла и холода, блоковые процессы, когда температура может резко повышаться или понижаться. Температура может повышаться или понижаться в течение суток сразу на 10-15 градусов. Например, с плюс 25 градусов опуститься сразу до 10 градусов. И, наоборот, после 20 тепла может наступить 30-градусная жара", - рассказал Варакин. По его словам, к этому надо быть готовым. Такие погодные явления можно прогнозировать за 7, максимум за 10 суток.

Синоптик отметил, что грозы, шквалистый ветер, подъем уровня рек, скачки температуры воздуха летом традиционно возможны в предгорных районах - юге Красноярского края, Хакасии, Иркутской области - в Восточных и Западных Саянах. Обычно такие природные катаклизмы происходят в конце июня - июле.

На северном Кавказе - в бассейнах рек Кубань и Терек - также из-за грозовых ливней вода может подниматься в июле и августе.

Общество Ежедневник Погода Правительство Минприроды Росгидромет Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Столица СФО Красноярский край СФО Хакасия СФО Иркутская область ЦФО Московская область ЦФО Москва

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
МИД: Обвинения США против РФ по "открытому небу" вызывают хохот
Московские врачи вылечили от коронавируса более 49 тысяч человек
В Минздраве назвали условие остановки распространения коронавируса в РФ
Туристический сезон в Турции могут продлить до декабря
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ