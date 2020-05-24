В Северной Осетии выявлена вспышка COVID-19 в психбольнице

В Северной Осетии у 13 пациентов Республиканской психиатрической больницы выявлен коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

По информации ведомства, в медицинском учреждении проведен исчерпывающий комплекс мероприятий по предупреждению распространения инфекции. Все пациенты с симптомами ОРВИ переведены в отделение, организованное в отдельно стоящем корпусе медицинского учреждения. А нуждающиеся в лечении в условиях стационара девять человек, заразившихся COVID-19, госпитализированы в республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Источником инфицирования, как сообщается, стали пациенты, доставленные в республиканскую психиатрическую больницу в остром состоянии. На момент госпитализации у них отсутствовали клинические проявления ОРВИ.