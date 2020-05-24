Алиханов прокомментировал слова О’Брайена о “кинжале в сердце Европы”

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал высказывание советника президента США Роберта О"Брайена "поверхностным". Ранее американский дипломат заявил, что Калининград - "кинжал в сердце Европы". Свое утверждение он объяснив это тем, что Россия размещает в эксклаве вооружения, вместо того чтобы развивать туризм и налаживать контакты с Европой, сообщает РБК. О"Брайен выразил сожаление из-за того, что власти превратили Калининград в "закрытую военную базу".

- Американская президентская администрация, как обычно, поверхностна. Наверное, мистер О"Брайен обиделся, что мы ввели электронные визы, после чего у нас был большой наплыв поляков и немцев, но не было американцев. Может быть, он так пытается заявить желание американских граждан приехать к нам в гости? - предположил Алиханов.

Что касается туризма, то в регионе он активно развивается, подчеркнул Алиханов. До пандемии коронавируса в течение нескольких лет турпоток в Калининградской области ежегодно рос на 17-20 процентов. Кроме того, в 2019 году калининградский аэропорт поставил рекорд по количеству обслуженных туристов за все время своего существования. Дополнительный импульс развитию туристической отрасли региона придало введение электронной визы в июле 2019 года, по которой в Калининградскую область могут въехать туристы из 53 государств.

Напомним, высказывание О"Брайена прозвучало в рамках обсуждения Договора по открытому небу (ДОН), из которого собираются выйти США. Соглашение дает право его участникам проводить инспекционные полеты над территориями стран, подписавших договор. О выходе Америки из состава участников договора Дональд Трамп объявил 21 мая. По его словам, причиной такого решения стало нарушение Россией условий договора, которое заключается в том, что возможность наблюдать территорию Калининградской области ограничена.