В Мурманской области пропала четырехлетняя девочка

В поселке Алакуртти Кандалакшского Мурманской области пропала четырехлетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК. О пропаже ребенка заявили родители.

- Вечером 23 мая 2020 года девочка ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки с детьми старшего возраста. Последний раз ее видели играющей на берегу близ воды, - отметили в ведомстве.

Поиски девочки, к которым подключились сотрудники СК по Мурманской области, продолжаются. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). В поисковых работах участвуют свыше 300 военных, 50 сотрудников полиции и около 100 жителей Алакуртти. Также в числе участников поисков группа водолазов из Кировска и участники группы АСО из Кандалакши.

- Данных о том, что девочка убита, у следствия нет, - пояснила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович. - Но существует общепринятая практика возбуждать уголовные дела в случае исчезновения детей именно по данной статье, поскольку это позволяет произвести большее количество мероприятий по поиску.