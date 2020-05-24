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24.05.2020 12:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге подтвердили смерть 20 пациентов от коронавируса

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге подтверждено 20 новых смертей от коронавирусной инфекции, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

В ведомстве отмечают, что среди умерших девять женщин в возрасте от 53 до 90 лет и одиннадцать мужчин, самому молодому из которых было 28 лет.

Ранее в Петербурге ежедневно регистрировалось от трех до шести смертей от COVID-19. Правда, как говорят в комздраве, вспышки смертности нет, а рост в статистике ъясняют оргкомоментами.

В Петербурге завотделением больницы умерла от коронавируса

Дело в том, что в Петербурге существует комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ. Эта комиссия изучает обстоятельства смерти каждого пациента с подтвержденным COVID-19. В комздраве неоднократно подчеркивали, что смерть с коронавирусом и от коронавируса - это разные вещи, например, когда у пациента COVID-19 проходит бессимптомно, но при этом человек страдает от сильнейшей сердечно-сосудистой патологии.

Работа комиссии занимает определенное время. Например, на текущей неделе в Петербурге подтверждали смерть пациентов, которые скончались во второй половине апреля.

Накануне комиссия резко увеличила интенсивность своей работы и за день рассмотрела 36 клинических случаев смерти. Эти пациенты скончались в конце апреля-начале мая. Среди всех случаев в двадцати причиной стала коронавирусная инфекция.

Таким образом, в Петербурге официально подтверждено 133 смерти от COVID-19.

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