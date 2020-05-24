В Петербурге проверят работу неотложки из-за смерти девушки

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил провести проверку работы отделения неотложной медицинской помощи в Калининском районе города, сообщается на официальном сайте Смольного.

Отчет по результатам служебного расследования комитет здравоохранения и администрация района обязаны представить в трехдневный срок.

Причина такой проверки в сообщении не уточняется, но, предположительно, она связана с информацией о смерти 30-летней горожанки, к которой долгое время не приезжала по вызову "скорая помощь": медики ссылались на непомерную загруженность из-за пациентов с коронавирусом, уточняет "Интерфакс".