В Псковской области пропала трехлетняя девочка

В Псковской области пропала трехлетняя местная жительница, сообщили в пресс-службе СК России.

- По предварительным данным, девочка пропала без вести вечером 23 мая 2020 года в районе садового товарищества Кебь в Псковском районе, - отметили в пресс-службе ведомства. - На момент исчезновения была одета в розовое платье, бордовые колготки, розовые сандалии.

Поиск ребенка ведут следователи, полицейские, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, военнослужащие и волонтеры.По факту исчезновения девочки начата проверка. В ходе поисков применяется квадрокоптер, снимающий с высоты район, где она может находиться. Всех, кто располагает какой-либо информацией, позволяющей помочь в поисках ребенка, СК просит позвонить по дежурному телефону 8(911)360-10-92.