Волонтеры #Мывместе отправят петербургским фронтовикам их фотографии

Многие волонтеры проекта #Мывместе признаются, что самым сильным впечатлением за эти два месяца для них стало участие в акции по поздравлению фронтовиков Великой Отечественной войны.

Режим самоизоляции и строгого соблюдения правил безопасности не предполагает вдумчивых бесед, но даже очень короткие встречи трогали до слез. А некоторые из сделанных в рабочем порядке фотографий ветеранов внезапно оказались настоящими шедеврами. Когда волонтеры делились в чатах снимками участников войны, которых им довелось поздравить, родилась идея - распечатать фотографии и подарить их фронтовикам. Как память о странном, домашнем, но все равно очень значимом праздновании 75-летия Великой Победы. Поскольку людям преклонного возраста по-прежнему лучше избегать контактов с посторонними, добровольцы отправят снимки по почте или просто опустят в почтовые ящики.

- Уже конец мая. Перебираю и готовлю к печати фотографии ветеранов, вспоминаю, помню каждого из них, - рассказывает волонтер Наталья Мельникова. - Вот Тамара Яковлевна, 1924 года рождения, это наш первый выезд на задание, накануне праздника. Район достался отдаленный - Металлострой... Навигатор "сходит с ума, разыскивая", но кое-как находит, машина громко дребезжит, подпрыгивая на изрезанных повсеместными ремонтами дорогах, помощник ворчит... Со мной крутой помощник - мой муж, не прошедший возрастной ценз на акцию #Мывместе, добровольный помощник добровольца, волонтер в квадрате! Я ему озвучиваю эту мысль, и он улыбается.

Заезжаем во двор по адресу Железнодорожная, 23, и неожиданно видим памятник нашим новым, современным героям - граффити "Военные". Связь времен, Знак, что мы на верном пути и все делаем правильно! Воодушевленные, мы начинаем свою работу. Еще не осознавая, насколько она трудная. Да, нам повезло, и мы нашли всех! И адреса соответствовали, и домофоны открывались, и соседи помогали, и все оказались дома.

Мы приносили маленькую радость людям - красные гвоздики и набор вкусностей. Они, эти героические бабули и дедули, такие разные - и моложавые, бодрые, и слепые, глухие, лежачие - были счастливы в этот момент и одинаково радовались как дети! А мы плакали и смеялись вместе с ними. Кто-то порывался обнять, кто-то - руки мои в резиновых перчатках поцеловать. Благословляли нас, а мы их... А особенно рады были именно общению, рассказывали, спрашивали, жалели очень, что нельзя в дом пригласить, посидеть за чаем...

Примерно на пятнадцатом адресе мы вдруг почувствовали невероятную усталость, выгорание и боязнь того, что поздравления будут проходить как-то на автомате...

Мы справились, конечно. Поздравили пятьдесят ветеранов за три дня. Вот они все здесь у меня. Сейчас я напечатаю фотографии и отправлю им по адресам письма - что ж мы, только для отчетности, что ли, делали снимки! Представляю, как они получат письма и снова будут улыбаться и радоваться. И немножко плакать...

Фото: Наталья Мельникова, Центр городских волонтеров

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