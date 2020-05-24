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24.05.2020 11:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани коронавирус выявили у пятерых детей

Текст: Татьяна Павловская

В Краснодарском крае подтвердилось 92 новых случая коронавируса. В числе новых заболевших пять детей - пятилетний ребенок в Краснодаре, 11-летний в Тихорецком районе, семилетний в Армавире, дети 6 и 9 лет в Апшеронском районе.

Информация об этом размещена на сайте краевого оперативного штаба. Сообщается, что общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Кубани достигло 3247, 27 человек скончались. На сегодняшний день 1900 пациентов выписаны с выздоровлением, в том числе 41 - за последние сутки. Новые заболевшие выявлены в 18 муниципальных образованиях, их возраст от пяти до 84 лет.

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По данным оперативного штаба, 34 человека находятся в тяжелом состоянии, все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За их жизнь борются медики Краснодара, Сочи, Новороссийска, Лабинска и Крымска.

Всего на 24 мая в медучреждения края обратились с подозрением на коронавирусную инфекцию 8218 человек, из них 784 ребенка. В стационарах остаются 2268 человек, в том числе 167 детей. Дома под наблюдением врачей поликлиник находятся 13111 кубанцев, включая 385 несовершеннолетних.

Как отметили в оперативном штабе, число заболевших коронавирусом на Кубани планомерно идет на спад, что является следствием своевременно введенных жестких ограничений. "Принятые меры позволили сдержать быстрое распространение вируса и не допустить массовых заражений. Благодаря этому ситуация сейчас находится полностью под контролем и позволяет смягчить режим карантина", - подчеркнули в оперативном штабе.

Напомним, со вчерашнего дня на Кубани открылись объекты бытового обслуживания, магазины непродовольственных товаров, возобновили работу предприятия строительного и смежного с ним комплекса, сняты ограничения на передвижение внутри муниципалитетов.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19

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