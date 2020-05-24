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24.05.2020 17:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани озвучены "карантинные" правила отдыха для туристов

Текст: Татьяна Павловская

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края выпустило памятку для всех отдыхающих. Несмотря на то, что карантин в крае продлен до 6 июня, санаторно-курортные организации начинают свою работу по расписанию, то есть, с 1 июня. Но попасть в них можно лишь при соблюдении ряда условий.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Сообщается, что туристы, заселяющиеся в санаторий, обязаны иметь при себе не только паспорт, путевку, санаторно-курортную карту, полис ОМС, но и справку об отрицательном тесте на коронавирус, который должен быть сдан не позднее, чем за двое суток до выезда на курорт. Кроме того, турист должен документально подтвердить отсутствие контактов с инфицированными COVID-19 в течение последних 14 дней. При заселении приезжему курортнику измерят температуру и снабдят медицинскими масками, которые он обязан носить в течение всего отдыха.

Минкурортов также сообщает о списке ограничений, введенных для туристов на курортах Кубани. В одном номере теперь могут проживать только члены одной семьи или один человек. Правило распространяется также на столики в столовой. Бассейны, спа-комплексы, фитнес-залы, кинозалы, а также все места массового скопления людей туристам временно не доступны. При этом с 1 июня на Кубани возобновят работу только те курортные организации, у которых есть специальная медицинская лицензия. В перечне требований регионального министерства курортов - оказание медицинских услуг только по предварительной записи.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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