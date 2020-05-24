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24.05.2020 11:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму назвали условия для получения путевок в "Артек"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-центр МДЦ "Артек" Фото: Пресс-центр МДЦ "Артек"
Фото: Пресс-центр МДЦ "Артек"

После принятия положительного решения об отдыхе крымских детей в международном детском центре "Артек" попасть в самый известный лагерь страны смогут отличники и победители различных олимпиад. А обязательным условием получения путевки станет отрицательный тест на коронавирус. Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу заявила вице-премьер - министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

Фото: Пресс-центр МДЦ "Артек"
"Артек" с 1 июня сможет принять крымских детей

- Вместе с министерством образования и муниципальными органами власти мы начали составлять списки детей для оздоровления в "Артеке", если такое решение будет окончательно принято, - уточнила Елена Романовская. - Обязательным условием, конечно, будет тестирование детей - это безопасность всех заезжающих туда детей.

По словам вице-премьера, отдохнуть во время первой смены, которая предположительно начнется 1 июня, смогут 1200 крымских детей.

Ранее глава РК Сергей Аксенов уточнил, что в случае положительного решения МДЦ "Артек" откроет для приема крымских детей лишь два лагеря из девяти, в которых возможно выполнить все жесткие санитарные требования Роспотребнадзора. Обязательным станет постоянное меднаблюдение и измерение температуры артековцев. Сезон для детей с материковой части РФ стартует, скорее всего, не раньше 1 июля.

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В свою очередь, директор МДЦ Константин Федоренко заверил, что "Артек" на 100 процентов готов к летней оздоровительной кампании, для чего в лагере усилены санитарные меры.

- Особое внимание уделяется дезинфекции: имеются все средства, позволяющие обеспечить надлежащее санитарное состояние и выполнить все требования Роспотребнадзора, - рассказал Федоренко. - В полном объеме детский центр обеспечен оборудованием и лекарствами, необходимыми для оказания врачебной помощи. Полностью укомплектован штат медицинских работников, для которых постоянно проводятся инструктажи и курсы повышения квалификации.

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