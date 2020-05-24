В Крыму всех командированных отправят в обсерватор за счет предприятий

Республика Крым будет принимать в командировки только граждан, направленных по служебной необходимости государственными и муниципальными структурами. При этом остается обязательное требование помещения всех прибывших на полуостров в обсерватор на две недели. Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Мы еще раз отшлифовываем регламент завоза рабочих вахтенным способом на территорию Республики Крым, - рассказал Аксенов. - За неделю до прибытия должно прийти обращение на мое имя с указанием, в какой обсерватор эта компания-работодатель готова разместить приезжающих за свой счет.

В течение двух недель у командированных будет проведено тестирование согласно стандартам Роспотребнадзора. И только убедившись в отсутствии заражения, жителям других регионов РФ разрешат свободно передвигаться по полуострову и работать, как крымчанам. Такая жесткая схема вводится, чтоб заблокировать приезд в Крым туристов под видом командированных.

- И мы договорились - никаких частных командированных, чтобы попасть на территорию РК, не будет, - акцентировал внимание Аксенов. - Только командировки, оформленные органами власти Российской Федерации. Других вариантов не будет. Пожалуйста: если частной компании нужна командировка, пусть она арендует обсерватор и оплачивает его как положено. При этом обсерватор должен быть оборудован по всем стандартам и запущен с разрешения Роспотребнадзора. Вокруг частных обсерваторов также будет выставлена охрана.

Указ о помещении в обсерватор за счет отправляющих частных компаний будет опубликован сегодня до 17 часов. Это даст основания Росгвардии и полиции снимать приезжающих с поездов и самолетов и направлять их в изоляцию.

Руководитель управления Роспотребнадзора по РК Наталья Пеньковская уточнила, что только за минувшие сутки через автомобильные пункты пропуска в Крым прибыл 21 гражданин, и все они помещены в обсерватор.

- Пока сегодняшняя коечная мощность открытых обсерваторов позволяет это сделать, - констатировала Пеньковская. - Но ближе к лету миграционные процессы будут увеличиваться, мы должны подготовить дополнительные койки в обсерваторах.