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24.05.2020 10:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму вспышка COVID-19 произошла в городке дорожных строителей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Республике Крым за последние сутки зафиксировано 14 новых случаев коронавирусной инфекции, из которых 11 выявлено на стройплощадке одной из крупных дорожно-строительных компаний. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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- К счастью, заражение произошло в замкнутом периметре, - отметил Аксенов. - Сейчас определяемся, какие контакты были.

Руководитель управления Роспотребнадзора по РК Наталья Пеньковская уточнила, что очагом стал стройгородок дорожно-строительной компании, что базируется на территории Симферопольского района.

- Подтверждено 11 случаев коронавирусной инфекции, организован весь комплекс мероприятий, проведена заключительная дезинфекция после госпитализации больных, - рассказала она. - 10 человек не имели никаких клинических проявлений, они сдали тесты после выявления первого заболевшего. Все они госпитализированы в горбольницу №7.

Принято решение приостановить работу предприятия, ставшего очагом COVID-19. Все его сотрудники находятся под медицинским наблюдением.

- Сегодня там работает большая бригада медработников, которые проводят осмотр и термометрию, и выявляют дальнейший круг возможных контактных и заболевших, - уточнила Пеньковская. - Лабораторно обследованы все 411 человек, находившиеся в этом строительном городке, благодаря чему и были выявлены первые 11 больных. Сейчас мы не можем всех их перевести в обсерватор из-за большого количества.

Как установили специалисты Роспотребнадзора, на предприятии были нарушены некоторые требования санитарного режима, которые и могли привести к вспышке. Сейчас стройгородок взят под охрану полиции и Росгвардии. Все рабочие переведены на питание из одноразовой посуды. В режим обсерватора перешло и предприятие общепита, которое обслуживало дорожных строителей.

Всего на территории Крыма зарегистрировано 340 случаев COVID-19, выписаны из больницы 153 пациента, девять человек скончались.

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