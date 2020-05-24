В Ростове мошенники вымогали деньги у горожан без масок

В Ростове-на-Дону задержаны два липовых сотрудника полиции, которые вымогали у людей деньги за нарушение масочного режима. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МВД России.

В Ростовской области введено правило обязательного ношения защитных масок в общественных местах, за нарушение которого грозит штраф до 30 тысяч рублей, чем и воспользовались мошенники.

Лжеполицейские занимались вымогательством на одном из городских рынков, показывая в качестве служебного удостоверения обычную обложку.

В полиции известно о двух таких случаях. Один из потерпевших оплатил "штраф" на месте в размере четырех тысяч рублей, второй лишился шести тысяч.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за мошенничество.