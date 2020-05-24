В симферопольском аэропорту задержали воздушного дебошира

Пассажир рейса "Симферополь-Москва" устроил дебош на борту авиалайнера перед вылетом в столицу.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь Крымского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на борту авиалайнера нетрезвый пассажир нарушает общественный порядок.

Прибывшие транспортные полицейские выяснили, что 31-летний житель города Дубна Московской области во время посадки в самолет потребовал разместить его в "бизнес-классе", при этом его билеты были оформлены на другие места. После получения отказа от бортпроводников мужчина стал предлагать доплату за наличный расчет, нецензурно выражался и оскорблял экипаж лайнера.

Мужчина не отреагировал и на замечания полицейских, продолжив сыпать оскорблениями. В результате правонарушителя доставили в отдел полиции. Как выяснилось, гражданин был ранее судим. От медицинского освидетельствования он отказался. Материал о привлечении пассажира к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ будет направлен в суд для рассмотрения и назначения наказания. Кроме того, следственными органами проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ и ч. 1 п. "в" ст. 213 УК РФ".