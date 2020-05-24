В Челябинской области отмечен спад в динамике заболеваемости COVID-19

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано всего 47 заболевших коронавирусом. За последние двое суток прирост ежедневного числа выявленных диагнозов снизился почти в два раза, сообщили в воскресенье в региональном мимнздраве.

- В регионе подтверждены 47 новых диагнозов COVID-19, - сообщили в минздраве. - Общее число выявленных случаев заболевания достигло 2246. Из них выздоровели и выписаны из больниц 907. 1300 пациентов продолжают лечение в стационарах и в случае бессимптомного протекания заболевания - на дому. Остальные переведены в медицинские учреждения других регионов страны - по месту проживания.

За сутки скончались еще два пациента с COVID-19. Это женщины в возрасте 62 и 83 лет с атеросклеротической болезнью сердца. Коронавирус стал для них сопутствующим заболеванием, осложнившим состояние больных.

Число жертв пандемии в Челябинской области выросло до 29.