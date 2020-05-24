Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

Регионам по поручению президента выделено 100 миллиардов рублей на компенсацию потерь бюджетов. Распоряжение правительства подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Средства предусмотрены для 56 субъектов федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на первое мая оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого региона будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов.

Такая мера, рассчитывают в правительстве, поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов федерации в условиях экономических ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.