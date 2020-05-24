Российские вакцины против COVID-19 проверят на добровольцах

Новости

На одной из глубочайших шахт мира случилось массовое заражение COVID-19 21:13
Прошло первое заседание суда по делам Нетаньяху 21:06
В Москве задержаны участники перестрелки во дворе 20:50
Некоторые магазины в США запретили вход посетителям в масках 20:45
Более ста баптистов заразились COVID-19 после посещения службы в Германии 20:14
Турция готова возить российских и немецких туристов своими чартерами 20:09
"Сельта" продлит аренду Федора Смолова 19:58
СК: В России расследуется более 300 дел по фактам обстрелов Донбасса 19:51
В Астраханской области опрокинулась пассажирская "Газель" 19:50
В Москве введен план "Перехват" после перестрелки 19:45
В Северной Осетии выявлена вспышка COVID-19 в психбольнице 19:24
В Москве преступники устроили перестрелку во дворе 19:23
В Ростове мошенники вымогали деньги у горожан без масок 19:19
В Псковской области пропала трехлетняя девочка 19:13
В Башкирии начали проверку информации о запертых в морге медсестрах 19:10
В Мурманской области пропала четырехлетняя девочка 19:06
Выбираем кроссовер за 400 тысяч рублей. SsangYong Actyon II или Kyron 19:00
Писатель и сценарист Жан-Лу Дабади скончался в возрасте 81 года 18:56
В Дагестане возбуждено дело после перестрелки с шестью боевиками 18:48
Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре 18:35
В Сети появилось больничное фото избитого бывшего мужа Лолиты 18:35
США перенесли саммит G7 на конец июня из-за коронавируса 18:27
Президента Австрии застали за нарушением режима ночной изоляции 18:14
Участник Bad Balance Купер погиб в пожаре вместе с матерью 18:03
Раненному в Дагестане спецназовцу стало лучше 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
24.05.2020 20:00
Рубрика: Общество

Ближе к телу

Российские вакцины против COVID-19 проверят на добровольцах
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8164)
Прототип векторной вакцины против нового коронавируса скоро будет готов для следующего этапа исследований - с участием добровольцев, сообщил на онлайн-конференции директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи минздрава России академик РАН Александр Гинцбург. Исследования должны стартовать в июне. Одновременно испытывать свой вариант вакцины планируют и в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Разработка вакцины идет по плану, утвержденному минздравом. Сейчас мы заканчиваем доклинические исследования на мышах и морских свинках. Проверили все возможные токсичности. Результат положительный, - сообщил Александр Гинцбург. - Заканчиваем также исследование на обезьянах - оно подтвердило высокую иммуногенность и безопасность препарата. Если окончательные результаты доклинических исследований будут положительные, на что мы очень рассчитываем, - в первой декаде июня мы планируем обратиться в минздрав за получением разрешения на следующий этап - проведение клинических испытаний на людях - добровольцах".

Фото: iStock
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса

Первые прививки новой вакциной в порядке эксперимента, как сообщил Александр Гинцбург, уже сделали некоторые участники коллектива разработчиков, чтобы подтвердить ее безопасность.

Исследование нового препарата - дело сложное и ответственное, а потому в обычной практике долгое. Прежде чем приступить к испытаниям на людях, будущую вакцину или лекарство проверяют на клеточных культурах, затем на лабораторных животных. И только убедившись в том, что препарат безопасен, подключают добровольцев. Исследование на людях всегда проходит в несколько этапов: постепенно увеличивается количество участников, подбирается по нарастающей эффективная доза препарата.

"Дизайн исследований будет зависеть от позиции экспертов, которые будут оценивать наши данные, - уточнил Александр Гинцбург. - Все результаты мы опубликуем, открытая информация - это условие для публикации результатов в международных специализированных журналах". Академик также поблагодарил минздрав за то, что в порядке исключения (вакцина делается в условиях пандемии!) было решено совместить поздние этапы доклиники на животных с началом испытаний на людях.

Одновременно о выходе на клинический этап испытаний своего прототипа вакцины от COVID-19 сообщили и в Центре "Вектор" Роспотребнадзора. Здесь уже набрали первый пул добровольцев из 60 человек. Это в основном тоже сотрудники научного центра.

Первые результаты исследования этой вакцины должны появиться уже в начале июля, рассказал замдиректора НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. На "Векторе" работают сразу с шестью технологическими платформами: ученым удалось создать прототипы вакцины на основе рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и стоматита, а кроме того, еще и перспективные синтетические вакцины. Который из прототипов (а может, и не один) дошел до завершающего этапа - клинических исследований, разработчики пока не раскрывают.

"Учитывая, что первые испытания на пациентах-добровольцах проводятся примерно в течение месяца - 45 дней, предварительные результаты можно ожидать в начале июля. Тогда можно будет судить, оказалась выбранная учеными стратегия верной или не верной", - сказал Александр Горелов.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Вакцины от коронавируса испытают на 10 тысячах британцев

Впрочем, подготовка к массовому производству вакцины начинается еще до завершения исследований. В команде академика Гинцбурга планируют перейти к масштабированию препарата уже в августе - это следующий шаг к началу массового производства. "Вектор" же сотрудничает с "Биокадом" - одной из крупнейших российских фармкомпаний.

Таким образом, не исключено, что уже следующей осенью можно будет провести вакцинацию против CОVID-19.

О всем населении речь пока не идет. "Кого начнут прививать в первую очередь - не я решаю, - уточнил Александр Гинцбург. - Я бы считал безусловно правильным начать с медиков. У них, несмотря на защиту, наиболее высокий риск заразиться. Следующая группа риска - организованные коллективы. Например, стройки, где находится большое количество людей, тесно контактирующих друг с другом".

Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Алиханов прокомментировал слова О’Брайена о “кинжале в сердце Европы”
Крымские обсерваторы станут платными для всех приезжих
МИД: Обвинения США против РФ по "открытому небу" вызывают хохот
В Минздраве назвали условие остановки распространения коронавируса в РФ
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ